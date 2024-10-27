Семена чиа: что это за продукт, как его выбирать и готовить

Семена чиа стали популярным суперфудом благодаря своим многочисленным полезным свойствам. Эти маленькие зерна растения рода шалфей, которое произрастает в Южной Америке, считаются настоящим кладезем питательных веществ.
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