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Правительство оставило льготы должникам за ЖКУ. Пени пока повышать не будут

Правительство оставило льготы должникам за ЖКУ. Пени пока повышать не будут

Особый порядок продлён до начала 2027 года.Правительство решило продлить до 1 января 2027 года специальный режим начисления и оплаты пени и штрафов за задержки в оплате коммунальных услуг (ЖКУ), сообщает "Коммерсантъ".

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