Мошенники “развели” пенсионеров из Иркутска на 1,65 млн за один день

В Приангарье участились случаи мошенничества, жертвами которого становятся пожилые люди. За один только день четверо иркутян в возрасте от 81 до 100 лет лишились значительных сумм денег – от 100 000 до 650 000 рублей.
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