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Аргументы недели

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Находка в мусоре обернулась судом: житель Благовещенска нашел три золотых слитка на 55 млн рублей и получил условный срок

Находка в мусоре обернулась судом: житель Благовещенска нашел три золотых слитка на 55 млн рублей и получил условный срок

Мужчина нашел в мусоре три золотых слитка на 55 млн рублей и почти попал в тюрьму. Житель Благовещенска решил проверить отходы экоотеля и обнаружил там коробку с золотом, стоимость которого составила 54,9 млн руб.

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D Evil
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