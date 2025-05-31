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В Гиагинском районе прошел турнир по волейболу

В Гиагинском районе прошел турнир по волейболу

Сегодня в Спортивно-оздоровительном комплексе им. Арсена Галстян проходит открытый турнир по волейболу среди мужских команд на приз Совета народных депутатов муниципального образования "Гиагинский район", посвященный 80-летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг.

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