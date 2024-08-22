В России захотели построить новые АЭС

Российские власти запланировали построить в стране 11 новых атомных электростанций (АЭС). Согласно проекту генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики, они должны появиться до 2042 года, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
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