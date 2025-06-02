Врач рассказал о коварном влиянии магнитных бурь на психическое здоровье

Действие магнитных бурь чувствуют на себе не только гипертоники, но и люди с психическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также имеющие проблемы с нервной системой и иммунитетом, рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.