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В Челябинской области завершили расследование уголовного дела интернациональной банды наркоторговцев

В Челябинской области завершили расследование уголовного дела интернациональной банды наркоторговцев

Еще 21 участник наркосети предстанут перед судом в Челябинской области. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, всего фигурантами уголовного дела о создании и участии в организованном преступном сообществе, занимавшемся распространением наркотиков, стали 34 человека, более года распространявших героин и наркотики синтетической группы с использованием IT-технологий на территории семи регионов Российской Федерации.

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