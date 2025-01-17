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Задержан житель Брянской области за сотрудничество с украинской разведкой

Задержан житель Брянской области за сотрудничество с украинской разведкой

В Брянской области задержали жителя по подозрению в сотрудничестве с украинской разведкой. Ему вменяют агитацию среди участников СВО.

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