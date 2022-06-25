FiNE-NEWS

1 475 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дудник
    За одно только "пришлось" , автор - ГНИДА !Российской армии ...
  • Надежда Белугина
    Наши артисты продолжают искать дно.Владимир Епифанце...
  • лина любимцева
    Да эти машины уже осточертели!! ОДИН ВИД из окон и когда прогуливаешься по улицам - ВЕЗДЕ ОДНИ МАШИНЫ!!!! Ни дорог не...Их хватит всего н...

Roborock Q7 и Q7 Max — восемь лет опыта создания лучших в мире роботов-пылесосов

Roborock Q7 и Q7 Max — восемь лет опыта создания лучших в мире роботов-пылесосов

В недавнем материале, посвященном техническим достижениям компании Roborock, мы рассказали о флагмане ее продуктовой линейки — интеллектуальном роботе-пылесосе S7 MaxV, который был удостоен 17 престижных наград на международной выставке CES 2022.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх