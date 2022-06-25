Roborock Q7 и Q7 Max — восемь лет опыта создания лучших в мире роботов-пылесосов

В недавнем материале, посвященном техническим достижениям компании Roborock, мы рассказали о флагмане ее продуктовой линейки — интеллектуальном роботе-пылесосе S7 MaxV, который был удостоен 17 престижных наград на международной выставке CES 2022.
В недавнем материале, посвященном техническим достижениям компании Roborock, мы рассказали о флагмане ее продуктовой линейки — интеллектуальном роботе-пылесосе S7 MaxV, который был удостоен 17 престижных наград на международной выставке CES 2022.
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