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Журнал «Профиль»

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Рост доходов граждан и МРОТ, индексация пенсий, устойчивость бюджета. О чем говорил Силуанов в Совете Федерации

Рост доходов граждан и МРОТ, индексация пенсий, устойчивость бюджета. О чем говорил Силуанов в Совете Федерации

Проект бюджета РФ на ближайшие три года предусматривает ресурсы для реализации национальных целей развития, обеспечения макроэкономической стабильности и роста реальных доходов граждан.

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