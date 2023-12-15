Профессор УрО РАН объяснила, почему растут цены на яйца в ЯНАО

Вопрос с подорожанием яиц в регионах дошел до президента России Владимира Путина. Какие факторы привели к росту цен на птицепродукцию и что происходит в ЯНАО, «Север-Пресс» разбирался с доктором экономических наук, профессором, руководителем сектора развития агропродовольственных систем и маркетинговых исследований Института экономики УрО РАН Валентиной Негановой.