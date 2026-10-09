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Регионы России

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ЕС рискует сократить запасы газа в подземных хранилищах до рекордно низкого уровня к марту 2027 года

ЕС рискует сократить запасы газа в подземных хранилищах до рекордно низкого уровня к марту 2027 года

По данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), запасы газа в подземных хранилищах Евросоюза к концу марта 2027 года могут составить лишь около 30% от максимальной ёмкости при базовом сценарии.

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