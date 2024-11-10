Умер PR-директор SHAMAN: загадочная смерть в 40 лет, причины, последние дни

10 ноября пресс-секретарь SHAMAN Антон Коробков-Землянский внезапно скончался у себя дома. Что известно о его смерти, как прошли его последние дни, что о нем известно? Что случилось с представителем SHAMAN Пресс-секретарь певца SHAMAN (Ярослав Дронов), руководитель пресс-службы Европейской медиагруппы Антон Коробков-Землянский скоропостижно скончался в Москве в возрасте 40 лет.