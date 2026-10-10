Свердловским пенсионерам с детьми доплатят до 9 584 рублей

В Свердловской области доплату к страховой пенсии за несовершеннолетних детей получают почти 74 тысячи пенсионеров, причем надбавка назначается автоматически, без подачи заявления.
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