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Царьград

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Свердловским пенсионерам с детьми доплатят до 9 584 рублей

Свердловским пенсионерам с детьми доплатят до 9 584 рублей

В Свердловской области доплату к страховой пенсии за несовершеннолетних детей получают почти 74 тысячи пенсионеров, причем надбавка назначается автоматически, без подачи заявления.

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