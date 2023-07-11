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Самые красивые «парадные» Санкт-Петербурга (ФОТО)

Самые красивые «парадные» Санкт-Петербурга (ФОТО)

Многие из них далеки от своего былого великолепия, но все еще считаются достопримечательностью и привлекают множество туристов! Парадные и лестницы Санкт-Петербурга, фотограф Дмитрий ДобродеевПарадные и лестницы Санкт-Петербурга, фотограф Дмитрий ДобродеевПарадные и лестницы Санкт-Петербурга, фотограф Дмитрий ДобродеевПарадные и лестницы Санкт-Петербурга, фотограф Дмитрий ДобродеевПарадные и лестницы Санкт-Петербурга, фотограф Дмитрий ДобродеевПарадные и лестницы Санкт-Петербурга, фотограф Дмитрий ДобродеевПарадные и лестницы Санкт-Петербурга, фотограф Дмитрий ДобродеевПарадные и лестницы Санкт-Петербурга, фотограф Дмитрий ДобродеевПарадные и лестницы Санкт-Петербурга, фотограф Дмитрий ДобродеевПарадные и лестницы Санкт-Петербурга, фотограф Дмитрий ДобродеевПарадные и лестницы Санкт-Петербурга, фотограф Дмитрий ДобродеевПарадные и лестницы Санкт-Петербурга, фотограф Дмитрий ДобродеевПарадные и лестницы Санкт-Петербурга, фотограф Дмитрий ДобродеевПарадные и лестницы Санкт-Петербурга, фотограф Дмитрий ДобродеевПарадные и лестницы Санкт-Петербурга, фотограф Дмитрий ДобродеевПарадные и лестницы Санкт-Петербурга, фотограф Дмитрий ДобродеевОбширный центр Санкт-Петербурга в основном застроен дореволюционными домами (ХIX и начала XX века).

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