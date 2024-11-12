В Польше признали, что у России большие военные возможности

Россия обладает большим потенциалом и ресурсами, чтобы развивать свои военные возможности, даже несмотря на продолжающиеся военные действия, признает начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула в интервью изданию Rzeczpospolita.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии