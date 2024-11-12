Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 480 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Самарин
    Если останется в живых хоть кто-то из тех, кто влажно мечтает о Бандеростане.Украина «почистит...
  • Константин Самарин
    Ну, из Афганистана их тоже, в конце-концов, вышвырнули.«Мы вышвырнули бы...
  • Константин Самарин
    Как надоели эти блохеры, которые ради дешевого хайпа готовы собственное дерьмо жрать, лишь-бы на камеру.Издевавшийся на к...

В Польше признали, что у России большие военные возможности

В Польше признали, что у России большие военные возможности

Россия обладает большим потенциалом и ресурсами, чтобы развивать свои военные возможности, даже несмотря на продолжающиеся военные действия, признает начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула в интервью изданию Rzeczpospolita.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх