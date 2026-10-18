Фото автора Традиционный анекдот в тему: У фермера, известного лучшими надоями молока, спрашивают:- Как вам удалось получать от коров так много молока?- Очень просто.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВВ ЕС отодвигает МОК...
- Репарации
- Репарации
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым