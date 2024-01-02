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Добрый Мир

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Главная загадка 2023 года: Так что произошло с вертолётчиком-предателем Кузьминовым?

Главная загадка 2023 года: Так что произошло с вертолётчиком-предателем Кузьминовым?

© ROCKET LAB/GLOBALLOOKPRESS Вчера 230K прочитали Предатель Максим Кузьминов, угнавший русский вертолёт и избавившийся от своих сослуживцев, похоже, дождался возмездия.

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Комментарии
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Михаил Поспелов
Так, что произошло с вертолетчиком-предателем? Ни чего конкретного, только слухи. Может конечно еще не время, но тогда и &quot;бумагу марать&quot; не стоило.
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5 час.

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