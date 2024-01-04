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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Максим Сушинский: «Надо возвращаться на Олимпиады, нет смысла сидеть за занавесом. Если спортсмен выиграет, все будут знать, что он из России»

– Что такое Олимпиада для спортсмена? – Торжество эмоций и то, чего ты ждешь всю жизнь. Это сейчас такая тяжелая ситуация, благо пустили одиночников.

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