Садоводства Кубани получат 1,2 млрд рублей на развитие

Объем средств, выделенных на развитие садоводства в Краснодарском крае в 2024 году, составит 1,2 млрд рублей, сообщил спикер Заксобрания региона Юрий Бурлачко 10 сентября во время рабочей поездки в Кавказский район.
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