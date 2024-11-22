«Говорил, не женюсь никогда»: рэпер Гуф сделал предложение руки и сердца

Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, впервые после скандала в бане вышел на сцену. Во время выступления артист взял паузу и сделал своей возлюбленной Разият Салахавой предложение руки и сердца.
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