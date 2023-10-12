ФК «Шериф» нашел замену итальянцу Роберто Бордину

Новым главным тренером ФК «Шериф» станет украинский специалист Роман Пилипчук. Об этом сообщили представители тираспольской команды, которые уточнили, что 6 октября главный тренер ФК «Шериф» Роберто Бордин уволен.
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