Экс-помощник депутата ЗакСа Коваля осужден за посредничество во взяточничестве

Андрею Гришину назначен штраф с лишением права занимать должности на государственной службе. Выборгский районный суд приговорил экс-помощника депутата ЗакСа Романа Коваля Андрея Гришина к штрафу с лишением права занимать должности на госслужбе.
Андрею Гришину назначен штраф с лишением права занимать должности на государственной службе. Выборгский районный суд приговорил экс-помощника депутата ЗакСа Романа Коваля Андрея Гришина к штрафу с лишением права занимать должности на госслужбе.
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