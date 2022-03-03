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Экс-помощник депутата ЗакСа Коваля осужден за посредничество во взяточничестве

Андрею Гришину назначен штраф с лишением права занимать должности на государственной службе. Выборгский районный суд приговорил экс-помощника депутата ЗакСа Романа Коваля Андрея Гришина к штрафу с лишением права занимать должности на госслужбе.

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