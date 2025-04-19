Приказ Владимира Путина с 18:00 19 апреля прекратить огонь в рамках «Пасхального перемирия» до наступления понедельника и в России, и […] The post «Пасхальное перемирие» со скрипом принято в Киеве appeared first on Медиакратия.
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