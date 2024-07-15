Трамп получил легкое ранение, но обрел политическую силу. Этим уже торгуют

Футболки с вызывающим изображением окровавленного Дональда Трампа с поднятым вверх кулаком появились в интернете и магазинах всего через несколько часов после того, как бывший президент США пережил покушение на свою жизнь на предвыборном митинге, в результате которого получил легкое ранение, но обрел политическую силу.