Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Джален Рейнольдс: «Нас ожидает один из главных матчей регулярного сезона. Алга, УНИКС!»

Центровой УНИКСа Джален Рейнольдс назвал предстоящий матч против московского ЦСКА одним из главных матчей регулярного чемпионата.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх