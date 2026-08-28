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Члены правительства Непала отдали свою зарплату на помощь жертвам наводнения

Члены правительства Непала отдали свою зарплату на помощь жертвам наводнения

REUTERS/Francis Mascarenhas Премьер-министр Непала Балендра Шах и все члены кабинета министров решили перечислить свое месячное вознаграждение в фонд поддержки пострадавших от наводнения на севере страны.

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