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Регион 29

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В Архангельске в праздничные дни не будут работать маршруты № 7, 25 и 63

Изменения будут действовать 28, 29 и 30 апреля, а также первого, четвёртого, пятого, девятого, десятого, 11 и 12 маяИзменения будут действовать 28, 29 и 30 апреля, а также первого, четвёртого, пятого, девятого, десятого, 11 и 12 маяВ ключевом операторе пассажирских автобусных перевозок в Архангельске — ТК «Рико» — сообщили, что работа автобусов в майские праздничные дни будет осуществляться следующим образом.

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