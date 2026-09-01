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test mazurok

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💊 Как защитить детей от инфекций с началом учебного года Частое мытье рук и умывание после школы или детского сада поможет детям избежать кишечных инфекций и других заболеваний, рассказала заведующая педиатрическим отделением №2 ГБУЗ РК «Симферопольская городская детская клиническая больница» Татьяной Выкуленко «Если ребёнок пришёл из школы, он должен умыться, потому что на кожных покровах, на слизистых оседает достаточное количество бактерий и микроорганизмов», — уточнила она.

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