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Знание китайского языка может увеличить зарплату на 75 тыс. рублей

Знание китайского языка может увеличить зарплату на 75 тыс. рублей

Медианная зарплата специалистов со знанием китайского языка может быть выше на сумму до 75 тыс. рублей, чем у коллег без такого навыка.

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