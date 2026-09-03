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Царьград

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"Правило 24 часов". Новые штрафы для водителей без ОСАГО в России

"Правило 24 часов". Новые штрафы для водителей без ОСАГО в России

Езда без ОСАГО в России: как работает "правило 24 часов" и новые штрафы.С 1 сентября 2026 года в России изменились правила наказания за езду без полиса ОСАГО.

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