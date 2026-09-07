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Автобус со школьниками и студентами упал с 30-метровой высоты: 25 человек погибли

Автобус со школьниками и студентами упал с 30-метровой высоты: 25 человек погибли

Автобус с группой школьников и студентов возвращался с экскурсии, когда съехал с дороги и упал с высоты около 30 метров.

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