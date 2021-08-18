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На МВТФ «Армия-2021» в городе Чита Забайкальского края впервые будет представлен комплект оперативного развертывания временных дорог «КРВД»

На МВТФ «Армия-2021» в городе Чита Забайкальского края впервые будет представлен комплект оперативного развертывания временных дорог «КРВД»

В рамках проведения международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2021» в Забайкальском крае в парке Победы города Чита, состоится демонстрационный и статический показ современных образцов вооружения и военной техники, воинских частей Восточного военного округа (ВВО).

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