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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Головин о «Монако»: «В этом сезоне самые реальные шансы на титул. Буду доволен только первым-вторым местом, не ниже»

На прошлой неделе стало известно, что россиянин продлил соглашение с клубом Лиги 1 до 2029 года. – Почему решил остаться в «Монако»? Писали, что были предложения из других клубов.

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