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Регионы России

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Роспотребнадзор направил запросы в Минздрав Турции из-за массового отравления туристов из РФ

Роспотребнадзор направил запросы в Минздрав Турции из-за массового отравления туристов из РФ

Роспотребнадзор обратился в Минздрав Турции и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) в связи с сообщениями о массовом отравлении российских туристов, отдыхавших в пятизвездочном отеле Nova Life Hotel в районе Конаклы, Аланья.

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