Пьяный водитель стал виновником смерти пассажира в аварии под Рязанью

Авария произошла в 1:00 у дома № 38 на улице Центральной в селе Глебово под Рязанью. По данным полиции, 31-летний рязанец в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и врезался в дерево.
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