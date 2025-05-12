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62ИНФО | Новости Рязани

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Пьяный водитель стал виновником смерти пассажира в аварии под Рязанью

Пьяный водитель стал виновником смерти пассажира в аварии под Рязанью

Авария произошла в 1:00 у дома № 38 на улице Центральной в селе Глебово под Рязанью. По данным полиции, 31-летний рязанец в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и врезался в дерево.

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