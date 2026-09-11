ВМС США признали потерю основной базы флота в Бахрейне из-за ударов Ирана

Соединённые Штаты потеряли свою основную базу ВМС в Бахрейне, Ирану удалось практически полностью уничтожить объекты 5-го флота США.
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