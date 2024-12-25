Антимракобес: н...
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  • Владимир
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COVID-19 не ухудшает течение рассеянного склероза

COVID-19 не ухудшает течение рассеянного склероза

Ранее ученые предполагали, что COVID-19 усугубляет состояние пациентов с рассеянным склерозом. Однако теперь медики пронаблюдали за 2 тысячами пациентов и выяснили, что перенесенная коронавирусная инфекция не ухудшает симптомы рассеянного склероза и не повышает инвалидизацию пациентов.

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