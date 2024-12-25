COVID-19 не ухудшает течение рассеянного склероза

Ранее ученые предполагали, что COVID-19 усугубляет состояние пациентов с рассеянным склерозом. Однако теперь медики пронаблюдали за 2 тысячами пациентов и выяснили, что перенесенная коронавирусная инфекция не ухудшает симптомы рассеянного склероза и не повышает инвалидизацию пациентов.