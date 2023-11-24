Dronamics и Aramex начали сотрудничать в сфере доставки грузов дронами по всему миру

Dronamics, первая в мире авиакомпания по производству грузовых дронов, на этой неделе объявила о сотрудничестве с логистической компанией Aramex, чтобы использовать дроны для доставки посылок по всему миру.
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