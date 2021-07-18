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Гандболистка Анна Сень: «Сын в аэропорту мне кричал: «Мама, привези подарки и медаль!» Сделаю все, чтобы его порадовать»

 Олимпийская чемпионка по гандболу Анна Сень рассказала о своем отношении к бывшему главному тренеру сборной Евгению Трефилову, а также об ожиданиях перед Играми в Токио.

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