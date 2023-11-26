Утром 24 ноября территория огромных сортировочных складов компании Wildberries в подмосковной Электростали стала похожей на зону спецоперации.
От российских военкомов скрываются целые дивизии
Комментарии
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Валерий Вадимов
не обязательно на фронт...пусть делают то,для чего приехали...в стройбаты их
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12 час.
Надежда Белугина
Думаю, разрешили ОМОН выполнять работу, они и начали её проводить. Предполагаю, что у нас к законам ещё телефонные звонки прилажены. Подумаешь, можно ли закон выполнять. если всё зависит от разрешающего звонка.
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11 час.
A
Antanas
Хитрые гости. Гражданство получили а про долг защищать новую Родину забыли.
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6 час.
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