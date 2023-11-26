От российских военкомов скрываются целые дивизии

не обязательно на фронт...пусть делают то,для чего приехали...в стройбаты их

Надежда Белугина

Думаю, разрешили ОМОН выполнять работу, они и начали её проводить. Предполагаю, что у нас к законам ещё телефонные звонки прилажены. Подумаешь, можно ли закон выполнять. если всё зависит от разрешающего звонка.