«Еще один сбежал». Во Владивостоке водитель Prius не определился куда ехать

Во Владивостоке в ночь на 28 ноября произошла странное ДТП, с участием автомобиля Toyota Prius. Машина была обнаружнна очевидцами на косогоре, в районе остановки общественного транспорта «Окатовая», сообщает PRIMPRESS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии