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«Еще один сбежал». Во Владивостоке водитель Prius не определился куда ехать

«Еще один сбежал». Во Владивостоке водитель Prius не определился куда ехать

Во Владивостоке в ночь на 28 ноября произошла странное ДТП, с участием автомобиля Toyota Prius. Машина была обнаружнна очевидцами на косогоре, в районе остановки общественного транспорта «Окатовая», сообщает PRIMPRESS.

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