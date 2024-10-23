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Нет лучше поваров на свете, ведь ваши блюда так вкусны!

Нет лучше поваров на свете, ведь ваши блюда так вкусны!

И это подтвердят все дети, ведь в этом все убеждены! Мы благодарим вас за старания, за все супы, котлетки, каши, за все полезное питание, за блюда и напитки ваши!20 октября профессиональный праздник – день повара! В день праздника с целью расширения знаний о труде повара и формирования представлений детей о работе повара, а также воспитания положительного отношение к труду, чувства уважения к сотрудникам детского сада воспитанники средней группы совершили экскурсию на пищеблок.

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