Больше всего мерзнут и жалуются из Иванова, Фурманова и Тейкова.Жалобы жителей Ивановской области на отопление разбирали на губернаторской планерке.
Полторы тысячи ивановцев пожаловались на отопление
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АЖ
Александр Жигилий
Так "ЕдРа" по всей стране, как победитель всех и всего, занимающая все и вся посты руководства экономики страны ЯЯОБЯЗАНА ОТЧИТАТЬСЯ ИТОТВЕТИТЬ ПЕРЕД НАРОДОМ, КОТОРЫЙ ЕЕ ИЗБРАЛ И КОТОРЫЙ ОНА ЖЕ И ГНОБИТ И ИЗДЕВАЕТСЯ! ПОРА СПРАШИВАТЬ! В СССР КПСС ОТВЕЧАЛА ЗА ВСЕ И ВСЕХ, КТО ТАК ОТНОСИЛСЯ К ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ НАКАЗЫВАЛА,, СНИМАЛА С РАБОТЫ, ВЫГОНЯЛА ИЗ ПАРТИИ! ПУСТЬ "ЕдРа" докажет тоже свою состоятельность!!!
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