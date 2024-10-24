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Полторы тысячи ивановцев пожаловались на отопление

Полторы тысячи ивановцев пожаловались на отопление

Больше всего мерзнут и жалуются из Иванова, Фурманова и Тейкова.Жалобы жителей Ивановской области на отопление разбирали на губернаторской планерке.

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Комментарии
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Александр Жигилий
Так &quot;ЕдРа&quot; по всей стране, как победитель всех и всего, занимающая все и вся посты руководства экономики страны ЯЯОБЯЗАНА ОТЧИТАТЬСЯ ИТОТВЕТИТЬ ПЕРЕД НАРОДОМ, КОТОРЫЙ ЕЕ ИЗБРАЛ И КОТОРЫЙ ОНА ЖЕ И ГНОБИТ И ИЗДЕВАЕТСЯ! ПОРА СПРАШИВАТЬ! В СССР КПСС ОТВЕЧАЛА ЗА ВСЕ И ВСЕХ, КТО ТАК ОТНОСИЛСЯ К ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ НАКАЗЫВАЛА,, СНИМАЛА С РАБОТЫ, ВЫГОНЯЛА ИЗ ПАРТИИ! ПУСТЬ &quot;ЕдРа&quot; докажет тоже свою состоятельность!!!
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