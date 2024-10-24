Полторы тысячи ивановцев пожаловались на отопление

АЖ

Александр Жигилий

Так "ЕдРа" по всей стране, как победитель всех и всего, занимающая все и вся посты руководства экономики страны ЯЯОБЯЗАНА ОТЧИТАТЬСЯ ИТОТВЕТИТЬ ПЕРЕД НАРОДОМ, КОТОРЫЙ ЕЕ ИЗБРАЛ И КОТОРЫЙ ОНА ЖЕ И ГНОБИТ И ИЗДЕВАЕТСЯ! ПОРА СПРАШИВАТЬ! В СССР КПСС ОТВЕЧАЛА ЗА ВСЕ И ВСЕХ, КТО ТАК ОТНОСИЛСЯ К ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ НАКАЗЫВАЛА,, СНИМАЛА С РАБОТЫ, ВЫГОНЯЛА ИЗ ПАРТИИ! ПУСТЬ "ЕдРа" докажет тоже свою состоятельность!!!