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Царьград

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Алисон покинул сборную Бразилии из-за травмы головы в матче с Колумбией

Алисон покинул сборную Бразилии из-за травмы головы в матче с Колумбией

Голкипер «Ливерпуля» Алисон покинул сборную Бразилии после столкновения с защитником Санчесом в матче против Колумбии, получив травму головы.

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