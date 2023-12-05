Расходы на Украину составят большую часть дефицита бюджета Литвы

Global Look Press/Christian Spicker via www.imago-/www.imago-images.de Сейм Литвы утвердил бюджет на 2024 год, в котором запланированы расходы на оборону объемом в 2,75 процента ВВП, а также дефицит бюджета 3 процента, из которых 2,5 процента приходится на помощь Киеву.