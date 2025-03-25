В Кузбассе цыганка украла у 90-летней женщины кошелек

В отдел полиции «Центральный» Новокузнецка обратилась 90-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала, что незнакомка украла из ее рюкзака кошелек, в котором находились документы и более 16 тысяч рублей.
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