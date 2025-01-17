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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тарасенко сделал передачу в матче с «Флоридой». У него 2+3 в последних 3 играх

Форвард «Детройта» помог команде открыть счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Пантерс» (5:2).  В активе 33-летнего россиянина стало 19 (6+13) очков в 43 играх при полезности «минус 9».

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