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Стабильный рост: индекс деловой активности в сфере услуг РФ в сентябре остался на уровне августа

Стабильный рост: индекс деловой активности в сфере услуг РФ в сентябре остался на уровне августа

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России в сентябре 2026 года составил 51,3 пункта — этот показатель совпал с августовским значением и свидетельствует о незначительном росте объёмов производства в секторе.

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